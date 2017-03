HAHA! Blind: 'Ik ben mijn eigen graf aan het graven en maak dat af ook'

Het Nederlands elftal verloor gisteren zoals bekend met 2-0 van Bulgarije. Reden voor heel veel kritiek, maar er wordt stiekem ook wel een beetje gelachen om de wanprestaties van de spelers en bondscoach Danny Blind. De populaire satire-website De Speld wijdde een grappig sarcastisch artikel aan de keuzeheer!



Ondanks enige twijfels is bondscoach Danny Blind niet van plan om ontslag te nemen. "Ik ben ruim anderhalf jaar geleden begonnen met mijn eigen graf graven en zal dat afmaken ook", klinkt hij strijdbaar.



"Het is een traject dat we met de KNVB twee jaar geleden zijn ingegaan. Eerst hebben we samen het graf van Guus (Hiddink, red.) gegraven, en nu is het aan mij om mijn eigen graf vorm te geven. En natuurlijk, dat heeft even tijd nodig", vertelt de bondscoach standvastig.



"Ik ben ook niet iemand die snel opgeeft. Ik ben al een eind gekomen, we hebben gisteren veel progressie geboekt, maar dit project is nog niet klaar", licht hij toe. De bondscoach heeft tot slot een bemoedigende boodschap voor het Nederlandse volk: "Ik heb alle vertrouwen in een afloop. Het is slechts een kwestie van tijd tot mijn graf is gegraven. Dat beloof ik."



Bron: De Speld.