Voormalig teamgenoot geeft Rooney advies over toekomst

Paul Scholes heeft zijn oud-teamgenoot Wayne Rooney geadviseerd om Manchester United trouw te blijven. Onder José Mourinho is zijn inbreng relatief beperkt, maar de 31-jarige middenvelder annex spits kan in diens ogen nog prima mee.



Een hereniging bij Everton of een overstap naar China is volgens Scholes geen ideale stap. "Wayne is al bijna vijftien jaar een sensationele voetballer voor Engeland en Manchester United. Hij is ontzettend gerespecteerd en kan volgens mij nog een belangrijke rol spelen voor United en Engeland", zo laat hij weten aan de BBC.



De oud-middenvelder vervolgt: "Hij heeft veel ervaring, kan zijn kennis overdragen aan de jonge spelers en dan is het aan bondscoach Southgate om te bepalen of hij daar gebruik van wil maken. Ik wil hem niet naar een andere club in Engeland praten, want ik hoop hem terug te zien keren in het team van United."



Scholes kent zijn eigen rol in deze. "Er is veel speculatie gaande over waar hij volgend seizoen speelt, maar Wayne heeft het recht verworven om zijn eigen beslissing te nemen. Ik hoop alleen dat hij blijft en vecht."