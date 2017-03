Duitsland-icoon wil kleinere topcompetities: "Geen zekerheid meer"

Oliver Bierhoff maakt zich ongerust over de toekomst van het voetbal. In de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung spreekt de teammanager van Duitsland zijn zorgen uit.



"We speelden tussen 2005 en 2014 altijd voor een vol huis. Nu is dit geen zekerheid meer", aldus de voormalig goalgetter van de 'Mannschaft'. Dit seizoen wist Duitsland alleen het duel met Tsjechië in Hamburg uitverkocht te krijgen, waar zelfs de afscheidswedstrijd van Lukas Podolski geen volle bak trok.



Bierhoff merkt dat het effect niet alleen op de tribunes te merken. is. "Als ik met sponsors spreek, merk ik dat ze niet langer blind achter voetbal lopen", weet de 70-voudig international. Om die reden pleit hij voor minder wedstrijden.



Sterker nog: topcompetities in Duitsland, Engeland, Spanje en Italië moeten in zijn optiek terug naar zestien clubs. Zij zouden zelf de mogelijkheid moeten hebben om deel te nemen aan de kleine bekertoernooien.