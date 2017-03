'Ultieme kans Cillessen op enorme knaltransfer'

Jasper Cillessen vertrok afgelopen zomer van Ajax naar FC Barcelona. De Groesbeker wist dat hij aldaar voornamelijk als back-up zou gaan dienen, maar toch pikte hij zo nu en dan zijn wedstrijdje mee.



Bovendien lonkt voor de Oranje-international een nieuwe, gigantische knaltransfer. Het medium The Daily Mirror schrijft namelijk dat Manchester United wel eens bij Cillessen uit zou kunnen komen, mocht David de Gea naar Real Madrid vertrekken. Dat laatste wordt al een tijdje gesuggereerd.



Ook de link tussen Cillessen en Man U is niet nieuw. Toen Louis van Gaal er trainer was, werd de oud-Ajacied ook al regelmatig richting Old Trafford geschreven. Vier andere opties die de Mirror nog geeft zijn Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Keylor Navas (Real Madrid), Kasper Schmeichel (Leicester City) en Bernd Leno (Bayer Leverkusen).



Maar ook Cillessen is dus een uitstekende optie. "United heeft natuurlijk goede herinneringen aan Nederlandse keepers", wijst de Mirror naar Edwin van der Sar.

