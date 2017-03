Engelse krant maakt gehakt van Oranje, Blind en diens plan met De Ligt

In Nederland is men logischerwijs vernietigend in de meningen over het Nederlands elftal en bondscoach Danny Blind. Ook over de landsgrenzen is dit het geval. De Engelse krant The Daily Mirror bijvoorbeeld.



"Oranje werd weggespeeld in Bulgarije. Het gebrek aan talent - waar is de nieuwe Arjen Robben, of de nieuwe Robin van Persie? - is duidelijk. Het elftal bestaat uit oudjes die over hun top zijn en jonge, ruwe diamanten. Maar er zijn maar weinig spelers die nú hun piek beleven", schrijft het medium, dat inzoomt op debutant Matthijs de Ligt.



"Maar bondscoach Danny Blind bewijst zichzelf ook bepaald geen goede dienst. Zijn nieuwste vreemde beslissing was de basisplaats voor de pas zeventienjarige De Ligt na slechts ZEVEN Eredivisieduels en 268 (!) minuten voor Ajax. Dat plan mislukte op spectaculaire wijze. Hopelijk is dit niet meteen het einde van De Ligts interlandloopbaan. De schuld ligt echter bij Blind, die hem veel te vroeg voor de leeuwen heeft gegooid, bovendien in een elftal dat sowieso geen defensieve zekerheid kent", besluit The Daily Mirror zijn analyse, geciteerd door het AD.