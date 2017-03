Cerny: hopelijk helpt dit mij ook bij Ajax..

In Amsterdam is men nog altijd overtuigd van zijn kwaliteiten, maar Vaclav Cerny is nog altijd niet doorgebroken bij Ajax. De Tsjech scoorde gisteren namens het -21 elftal van zijn land een hattrick en liet dus zijn klasse zien.



"Het is lekker om zo de rust in te gaan. We wisten dat Slowakije een goed team had gezien hun kwalificatiereeks, maar we deden het erg goed", wordt Cerny geciteerd door Aktualne.



"Direct na de wedstrijd zag ik op mijn telefoon al positieve berichtjes van de leiding van Ajax. Ze hebben er dus daar ook aandacht voor gehad. Hopelijk helpt dit me om weer kansen te krijgen bij het eerste elftal."



De flankspeler erkent dat hij, na gesukkel met blessures, moeite had met het fysieke aspect bij Ajax. "He gaat nu weer goed. Ik kon zonder problemen een uur meespelen. Op basis van de doelpunten was het mijn beste wedstrijd voor het nationaal team, maar er is nog veel te verbeteren aan mijn spel."