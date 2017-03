Genegeerde Pieters heeft een boodschap voor falende De Ligt

Na afloop van de zeperd in Bulgarije stelden velen dat Erik Pieters bij het Nederlands elftal had moeten zitten. In plaats van de (te?) jonge Matthijs de Ligt, bijvoorbeeld.



Pieters, speler van Stoke City, neemt het echter op voor de zeventienjarige debutant, die gisteren de fout in ging bij de Bulgaarse 1-0. De linkspoot stelt dat bondscoach Danny Blind er beter voor had kunnen kiezen om De Ligt in het oefenpotje tegen Italië, komende dinsdag, te laten debuteren. "Daar mag je fouten maken. Je kunt niet wijzen naar die jongen", vertelt Pieters bij De Tafel van Kees op FOX Sports.



"Hij is zeventien jaar, wat verwacht je? Voor zo'n jonge jongen is het geweldig om te leren. Zo'n jongen moet je ook mee laten komen met de groep. Hij gaat nog meer up's en down's meemaken. Het is wel een bepaalde druk die je hem nu oplegt."



RC Genk-hoofdtrainer Albert Stuivenberg vult aan: "Het is een heel lastig verhaal voor De Ligt. Als je 2-0 achter staat in de rust, is een verdediger wisselen niet het meest logische. Je moet aanvallend wisselen."