'Robben neemt opvallende Oranje-beslissing'

Het is momenteel natuurlijk wel crisis met de hoofdletter C bij het Nederlands elftal. Buitenspeler Arjen Robben toonde zich gisteren voor de camera's van de NOS al behoorlijk geëmotioneerd en nu heeft de buitenspeler van Bayern München een opvallende beslissing genomen. Eigenlijk zou hij terugkeren naar zijn club, maar als het goed is blijft hij nu bij de selectie van Oranje.



Dat is in ieder geval wat commentator Jeroen Grueter meldt via zijn Twitter-account. Naar verluidt vindt Robben niet dat hij het zinkende schip van het Nederlands elftal nu kan verlaten. Zeker niet omdat de vleugelspits natuurlijk de leider en captain is van het dolende elftal. Speeltijd tegen Italië hoeven we hoogstwaarschijnlijk niet te verwachten, maar Robben keert dus niet, zoals afgesproken, terug naar Beieren.





