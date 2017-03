'Opmerkelijke optie voor bondscoachschap Oranje'

Vrijwel heel Nederland verwacht toch wel dat bondscoach Danny Blind binnen korte termijn zijn congé krijgt. Vervolgens moet er wel een opvolger aangesteld worden door de KNVB en wat dat betreft zijn er een aantal namen die telkens maar weer vallen. Analist Hans Kraay jr. heeft er een duidelijke mening over.



De televisiepersoonlijkheid zegt bij FOX Sports dat Frank de Boer zijn eerste keuze is. De oud-international werd in het afgelopen kalenderjaar natuurlijk ontslagen bij het Italiaanse Internazionale en is nu clubloos. Er wordt echter gefluisterd dat De Boer nog wel even clubtrainer wil blijven: het bondscoachschap zou hem niet zo aanspreken.



Ronald Koeman is sowieso geen optie, want die is pas sinds kort aan de slag bij het Engelse Everton en verdient op Goodison Park bovendien een vermogen. Er blijven op die manier weinig namen over, maar Kraay weet nog wel een opmerkelijke optie te noemen: Jürgen Klinsmann. De Duitse oefenmeester deed het goed bij Die Mannschaft en stond vervolgens ook nog aan het roer van het nationale elftal van de Verenigde Staten. Kraay noemt de oud-spits 'in ieder geval passievol'.