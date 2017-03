'Ajax krijgt concurrentie om handtekening Huntelaar'

Spits Klaas-Jan Huntelaar is aan het einde van het lopende seizoen einde contract bij het Duitse Schalke 04. Ajax lijkt een logische vervolgactie en er waren onlangs al media die een akkoord claimden. In Turkije denkt men echter dat ook Besiktas nog een goede kans heeft op de handtekening van de centrumaanvaller.



De Turken waren ook in de afgelopen transferperiodes geïnteresseerd in Huntelaar, maar die laatste besloot toen nog telkens in Gelsenkirchen te blijven. Nu heeft Schalke dan toch echt bekendgemaakt dat de spits binnenkort zal vertrekken uit de Bundesliga en ziet Besiktas zijn kans schoon: Fanatik meldt dat de ploeg van onder meer buitenspeler Ricardo Quaresma zich zal melden bij zijn zaakwaarnemer.



Huntelaar heeft zich al eens negatief uitgelaten over de interesse die de Turkse topclubs telkens in hem hebben. Een tijdje geleden nog noemde hij Turkije 'geen optie' wat betreft zijn toekomst. Ajax lijkt een wat meer logische stap, maar mogelijk moet The Hunter in de Amsterdam ArenA wel genoegen nemen met een plekje achter Kasper Dolberg ...