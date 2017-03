KNVB reageert op situatie bondscoach Blind

Het lijkt toch overduidelijk dat er iets moet veranderen bij het Nederlands elftal. Bondscoach Danny Blind moddert nu al een hele tijd aan, maar hij heeft het eigenlijk nog nooit echt op de rit gekregen. De KNVB komt nu met een voorlopige reactie: op zondagmiddag gaan de partijen met elkaar om de tafel.



Jean-Paul Decossaux, de commerciële directeur van de KNVB, is in Nederland het allerhoogste in rang na het vertrek van de directeur betaald voetbal Bert van Oostveen. In gesprek met De Telegraaf vertelt de beleidsbepaler dat er zondagmiddag een gesprek zal volgen. "Het lijkt me duidelijk dat we goed moeten praten."



Blind zou natuurlijk heel goed ontslagen kunnen worden, maar Decossaux houdt alle opties open. "Misschien dat er snel duidelijkheid is, misschien ook niet. Dan moeten we even de tijd nemen. Aan overhaaste beslissingen heb je niets. Veel meer kan ik nu niet zeggen. Dat begrijp je toch wel?"