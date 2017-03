'Real geeft vol gas na Barça-suggestie: riant aanbod volgt'

Real Madrid zet alles op alles om Isco in ieder geval niet naar FC Barcelona te laten gaan. Een indrukwekkend contractaanbod is de volgende zet van 'De Koninklijke'.



Isco is geen vaste waarde in Madrid en dat terwijl zijn contract volgend jaar zomer afloopt. FC Barcelona zou hem graag willen ophalen, maar bij Real zien ze dat allerminst zitten. Marca meldt dat de 24-jarige middenvelder voor maar liefst zes seizoenen bij kan tekenen in het Bernabéu.



Real Madrid anticipeert hiermee op de toekomst van Luka Modric, Karim Benzema en Cristiano Ronaldo. De clubleiding realiseert zich dat zij langzaamaan richting het einde schuiven en dus acht men het belangrijk om jongere spelers naar voren te schuiven. Ook Isco past in dat plaatje.



Het is onduidelijk of Isco zelf interesse heeft. Hij kwam dit seizoen pas tot dertien basisplaatsen in La Liga, maar staat desalniettemin nu al op zes goals en vijf assists.