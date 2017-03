AS Monaco maakt een fantastisch seizoen door en dat is gedeeltelijk toe te schrijven aan Kylian Mbappé. De aanvaller is nog maar achttien jaar, maar maakt aan de lopende band indruk en dus wacht hem een rooskleurige toekomst.



"We weten dat hij bij ons vertrekt, als het niet vandaag is dan wel morgen", laat teamgenoot Fabinho optekenen over de tiener. Aan Chuteira vertelt hij: "Hij gaat naar een club als Real Madrid of FC Barcelona. We gaan zo lang mogelijk van zijn prestaties proberen te profiteren."



"Hij is indrukwekkend, groot en zowel binnen als buiten het veld belangrijk. En dat voor een jongen van achttien jaar. Het is niet makkelijk om op jonge leeftijd al zo beslissend te zijn. Dat is mooi om te zien", aldus Fabinho, die zelf ook veel indruk maakt op 23-jarige leeftijd.