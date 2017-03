Koeman treurt: "Dit wens je geen enkele speler toe"

Seamus Coleman heeft vrijdagavond zijn scheen- en kuitbeen gebroken in het WK-kwalificatieduel tussen Ierland en Wales (0-0). Een harde charge van Neil Taylor heeft hem maandenlang buitenspel gezet.



De Ierse aanvoerder (28) is zaterdag direct geopereerd. "Seamus wacht een langdurige herstelperiode en wij zullen hem daarin steunen", stelt zijn manager Ronald Koeman op de website van Everton. "Ik heb hem nog niet gesproken, maar hij zal zich ervan bewust zijn dat iedereen van Everton in gedachten bij hem is."



"Dit wens je geen enkele speler toe, zeker niet een speler van jezelf", aldus Koeman. "Hij is een heel krachtig persoon en heeft een geweldige familie om zich heen. Wij, zijn tweede familie bij Everton, zijn er voor hem om hier doorheen te komen in de komende dagen, weken en maanden."