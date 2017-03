Onbegrip rond ArenA: "Die sponsor is nog nooit gevonden"

Een jaar na het overlijden van Johan Cruijff is er onbegrip ontstaan vanwege het uitblijven van een permanent eerbetoon. Ook Youri Mulder vindt het onbegrijpelijk dat de naam van de Amsterdam ArenA (nog) niet is gewijzigd.



"Ze moeten de Arena gewoon het 'Johan Cruijff Stadion' noemen. Zo simpel is het", oordeelde Mulder bij Ziggo Sport. "Waarom dat nog niet gebeurd is? Ja, dat weet ik ook niet. Heeft een stadionnaam met een sponsor de voorkeur? Het heet al weet ik het hoe lang de Amsterdam ArenA. Die sponsor is nog nooit gevonden."



Mulder begrijpt de commerciële belangen wel. "Er moet geld binnenstromen om de boel draaiende te houden. De uitstraling van het Johan Cruijff Stadion is niet in geld uit te drukken. Maar uiteindelijk begrijp ik ook niet dat wij er als Nederland zijnde niet in slagen om een passend eerbetoon te bedenken."