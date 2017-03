VIDEO: El Ahmadi en Traoré betrokken bij stevig opstootje ná rustsignaal

De Klassieker staat pas op 2 april aanstaande, maar gisteravond namen Karim El Ahmadi (Feyenoord) en Bertrand Traoré (Ajax) het met hun landen Marokko en Burkina-Faso alvast tegen elkaar op.



Het werd een verhit potje. Zelfs ná het rustsignaal ontstond er nog een stevig opstootje, waarbij beide Eredivisie-spelers in beeld komen. Gelukkig liep het al met al toch met een sisser af.



Het duel eindigde overigens in 2-0 voor Marokko, dankzij goals van Fajr en Bouhaddouz. Hakim Ziyech is, zoals bekend, niét opgeroepen voor Marokko.