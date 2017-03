Woedende Griezmann haalt hard uit naar 'falende' media

Bij Manchester United zijn ze nog op zoek naar een extra aanvaller. Antoine Griezmann van Atlético Madrid leek dat te gaan worden, maar de Fransman heeft het niet zo op het weer in Engeland en heeft daarom naar verluidt bedankt. Nu richten de Red Devils hun pijlen op Kylian Mbappé van AS Monaco.



De piepjonge spits doet het natuurlijk goed bij Monaco. Onlangs zagen we hem in actie in het tweeluik met Manchester City in de Champions League en presteerde Mbappé prima. Volgens het medium Cadena Cope is er bijzonder veel belangstelling voor het talent, maar is de club van coach José Mourinho de enige die ook daadwerkelijk aanbiedingen neergelegd heeft bij Monaco. Vorige week tachtig miljoen euro, nu 110 miljoen, als we de website mogen geloven.



Mbappé staat er ook goed op bij de Spaanse top, alhoewel Real Madrid en vooral FC Barcelona ook naar Paulo Dybala en de eerdergenoemde Griezmann kijken. United hoopt deze twee ploegen te snel af te zijn door nog voor de aankomende transferwindow een akkoord te sluiten met Monaco.



Update 15:40 uur

Antoine Griezmann heeft middels Twitter furieus gereageerd op de berichtgeving van Marça omtrent een transfer van hem, weg bij Atlético Madrid. De Fransman lacht ze zelfs uit, door te vragen of ze 'alleen zijn naam goed kunnen spellen zodra het om transfergeruchten gaat'.



Hij doelt daarmee op een eerder artikel van Marca waarin hij 'Griezzman' werd genoemd. "Ik woon ondertussen toch al enige tijd in Spanje waardoor jullie kunnen weten hoe je mijn naam schrijft. Of doen jullie het alleen goed als jullie schrijven over transfergeruchten?"





Amigos de @marca ya llevo bastante tiempo en España para que escribáis bien mi nombre...O solo lo escribís bien para hablar de traspaso? 😂🤙🏽 pic.twitter.com/9C8Ugrycql — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 24 maart 2017