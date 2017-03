Dost: 40 miljoen, ik schoot keihard in de lach

Spits Bas Dost doet het werkelijk waar geweldig bij zijn club Sporting Portugal. De centrumaanvaller heeft al bijzonder veel doelpunten achter zijn naam staan en onlangs nam het Chinese Tianjin Quanjian contact op met zijn management. Daar hebben Dost en zijn zaakwaarnemer hartelijk om gelachen.



In gesprek met het Dagblad van het Noorden vertelt de Oranje-international: "Toen mijn zaakwaarnemer mij vertelde van die Chinese belangstelling en dat er daadwerkelijk een bod was uitgebracht in de buurt van de veertig miljoen schoot ik keihard in de lach. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Veertig miljoen, dat is toch niet normaal."



Sporting zei 'nee' tegen het bod. "Dan had Sporting in een half jaar tijd vier keer zoveel voor mij gekregen als waarvoor ze me hadden gekocht. Maar ze hebben het afgewimpeld. Er sprak ook heel veel waardering uit naar mij toe dat ze die veertig miljoen hebben laten lopen. Ik vond het niet erg hoor, ik zat helemaal niet op China te wachten. Natuurlijk, ik denk dat ik daar heel veel had kunnen verdienen, maar ik heb hier ook een goed salaris."