'Janssen staat voor terugkeer in de Eredivisie'

Spits Vincent Janssen werd in de afgelopen transferzomer voor ongeveer 22 miljoen euro overgenomen van AZ door het Engelse Tottenham Hotspur, maar de Londenaren zijn wel een beetje klaar met de Oranje-spits. Die laatste zou nu voor een terugkeer in de Nederlandse Eredivisie staan.



Dat is in ieder geval wat het Engelse medium Mirror meldt. De beleidsbepalers op White Hart Lane zouden besloten hebben dat Janssen over een paar maanden verkocht mag worden. Bij het dagblad weten ze dat Tottenham bereid is een klein verlies te lijden en stelt men dat een terugkeer in Nederland voor de hand liggend is. Mogelijk is er een Nederlandse club die zich al bij Daniel Levy, de directeur van de Spurs, heeft gemeld.



Er zijn natuurlijk maar een aantal Eredivisie-clubs die Janssen mogelijk zouden kunnen betalen. Ajax heeft met Kasper Dolberg al een goede spits onder contract staan en wordt bovendien gelinkt aan Klaas-Jan Huntelaar. Feyenoord beschikt over de topscorer van de Nederlandse competitie met Nicolai Jörgensen. Klopt de informatie van het medium, dan zou het weleens om PSV kunnen gaan, aangezien Luuk de Jong niet bepaald voldoet dit seizoen. Maar dat is puur speculatief.