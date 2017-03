Koeman laat zich uit over Everton en Lukaku

Het leek er even op alsof spits Romelu Lukaku een nieuw contract zou ondertekenen bij Everton, maar niets bleek minder waar. De Rode Duivel wil vertrekken naar de Europese top en heeft dat ook aan zijn manager Ronald Koeman vertelt. Die laat zich daar nu over uit in zijn column in De Telegraaf.



Koeman stelt: "Bij Everton moeten we als ploeg ook nog stappen maken. Op een aantal posities moet het elftal worden versterkt. Tegelijkertijd zit je ook in een fase dat spelers ambitie tonen om hogerop te gaan, om prijzen willen spelen of ze willen elk jaar in de Champions League uitkomen. Het verhaal van onze topscorer Romelu Lukaku is in dat opzicht simpel. Hij heeft nog een contract voor twee jaar en we hebben gevraagd of hij een nieuw contract wil tekenen. Maar hij mag andere ambities hebben. Wij moeten zorgen dat we als club de komende jaren dingen bewerkstelligen waardoor we dat soort spelers wel behouden."



De oefenmeester gaat verder: "Voordat de spelers uitwaaierden heb ik tegen iedereen gezegd dat we van een mooi seizoen ook nog een speciaal seizoen kunnen maken. Als we meer willen, moeten we in de komende twee duels top zijn: Liverpool en Manchester United-uit in een tijdsbestek van vier dagen. We gaan er in elk geval wel voor."