'De Ligt kan zomaar in de basis staan bij Oranje'

Het zit er dik in dat centrumverdediger Stefan de Vrij op zaterdag niet kan spelen bij het Nederlands elftal. Vervolgens moet hij natuurlijk vervangen worden en heeft bondscoach Danny Blind een keuze te maken uit Wesley Hoedt van SS Lazio of Matthijs de Ligt van Ajax. Het kan ook zomaar de laatstgenoemde worden.



Over de blessure van De Vrij zegt Blind allereerst tegen De Telegraaf: "Het is een vrij onschuldige blessure. Hoewel het op een andere plek is, zou je die een beetje kunnen vergelijken met de blessure die Arjen Robben had, een bloeduitstorting in de spier onderaan het scheenbeen. En die zakt er normaliter binnen één of twee dagen uit, maar de zwelling zat nu nog wat klem, waardoor Stefan zijn voet nog niet vrij kan bewegen. En dat is toch wel handig met voetballen."



Hoedt zou een logische vervanger zijn, omdat Blind een rechts- en een linksbenige speler prefereert in het hart van de verdediging. Op de training van vrijdag deed De Ligt echter mee bij de basisopstelling van Oranje, waar Hoedt tussen de reserves stond. Nemen we die aanblik als leidraad, dan mag De Ligt zich opmaken voor zijn eerste basisplek.