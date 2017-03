Sneijder en Robben wijzen drie Oranje-opvolgers aan

Het Nederlands elftal was in het verleden altijd afhankelijk van vier spelers: Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Arjen Robben en Wesley Sneijder. Dat is wel komen te veranderen en alleen de laatste twee voetballers worden nog opgeroepen. Hun tijd is óók bijna ten einde en in gesprek met De Telegraaf wijzen ze opvolgers aan.



Vleugelspits Robben begint: "Denk aan Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum en Daley Blind. Ze spelen nu bij internationale topclubs en moeten het langzamerhand van ons overnemen. Als wij dan definitief wegvallen (naar verwachting is het WK 2018 in Rusland voor beiden het eindpunt van hun carrière in Oranje, red.) ontstaat er een nieuwe situatie, waarin anderen de kar moeten trekken."



Sneijder vult aan: "Dan zal je zien dat een van die jongens automatisch een voortrekkersrol neemt. Als er een leider moet opstaan, dan drukken de echte persoonlijkheden hun neus tegen het venster. Wie? Dat hangt af van de persoonlijkheid, maar ik denk ook dat je het moet zoeken bij het trio Strootman, Wijnaldum en Blind. Zij zijn de aangewezen internationals. Een, twee of hopelijk alle drie pikken ze de rol van leider van Oranje op."