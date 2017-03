Spanje en Italië maken geen fout, schandalige charge bij Wales

In Groep G van de WK-kwalificatiefase hebben Spanje en Italië vrijdagavond geen misstap gemaakt. De Spanjaarden klopten Israël met 4-1, waar de 'Azzurri' geen fout maakten tegen Albanië (2-0).



Halverwege leidde 'La Roja' al met 2-0 dankzij doelpunten van David Silva en Vitolo. Israël werd zes minuten na rust definitief kansloos gelaten door een doelpunt van Chelsea-spits Diego Costa, maar scoorde via Lior Rafaelov nog wel tegen. Isco nam het slotwoord voor zijn rekening.



Italië won gelijktijdig met 2-0 van Albanië. Daniele De Rossi (strafschop) en Ciro Immobile wisten doel te treffen. Met elk dertien punten staan de twee toplanden fier bovenaan in de groep. Macedonië komt op drie punten dankzij een 0-3 overwinning op het nog puntloze Liechtenstein.



Geen winnaar in burenruzie

Ierland en Wales hebben elkaar in Groep D op 0-0 gehouden. Daar mag vooral het bezoekende land zich gelukkig mee prijzen, aangezien Neil Taylor ruim twintig minuten voor tijd rood incasseerde voor een schandalige charge ten koste van Seamus Coleman. Het slachtoffer werd per brancard afgevoerd.



In dezelfde groep won Servië mede dankzij een doelpunt van Dusan Tadic met 1-3 van Servië, waar Oostenrijk met 2-0 te sterk bleek voor Moldavië. Servië blijft Ierland op doelsaldo voor in de groep. Wales staat derde en mist sterspeler Gareth Bale in het volgende duel, net zoals Taylor.



Kroatië maakt geen fout

In Groep I blijft Kroatië de stand aanvoeren dankzij een 1-0 zege op Oekraïne, de nummer drie. IJsland staat tweede na de 1-2 zege op Kosovo. Met de ingevallen Enes Ünal van FC Twente won Turkije met 2-0 van Finland, waardoor ook dat land in de race blijft.