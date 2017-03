Weinig twijfel: "Natuurlijk moet Zoet keepen"

Zelf is Oranje-bondscoach Danny Blind er al over uit, maar voor de buitenwacht is het nog niet volledig duidelijk wie er in Bulgarije onder de lat plaatsneemt. Jeroen Zoet van PSV geldt als een goede kanshebber.



Maikel Aerts is er duidelijk over: "Een keeper heeft ritme nodig. Dus het ligt voor de hand om een keeper op te stellen die wekelijks speelt en in vorm is", zo citeert Omroep Brabant. Jasper Cillessen (FC Barcelona) en Michel Vorm (Tottenham Hotspur) trainen wel op hoog niveau. "Maar een wedstrijd is echt anders."



Ook PSV-watcher Paul Post heeft een duidelijke voorkeur. "Natuurlijk moet Zoet keepen. Hij is de vaste keeper van PSV en hij speelt constant. Cillessen en Vorm trainen vooral en spelen af en toe een bekerwedstrijdje. Dus ik zie geen enkele reden om Zoet niet in het doel te zetten."