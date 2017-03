Uitdaging voor Oranje: "Respect, maar niet meer dan dat"

Het Nederlands elftal moet niet bij voorbaat op drie punten te rekenen in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije. Het thuisland wil Oranje behoorlijk uitdagen in Sofia.



"We weten tegen wie we spelen, we kennen hun kracht", zei de Bulgaarse bondscoach Petar Hubchev volgens Voetbal International. "Zowel voor ons als voor hen is dit een zeer belangrijk duel. Maar we gaan proberen te spelen zonder ons zorgen te maken om Nederland. Er is respect, maar niet meer dan dat."



Vaste gezichten als Svetoslav Dyakov, Vladislav Stoyanov en Georgi Milanov haakten onlangs af. "Ik verstop me niet voor de problemen", aldus Hubchev. "aar dit hoort bij het voetbal. Je moet direct op zoek gaan naar oplossingen. (…) De jongens hebben geaccepteerd dat we sporadisch zullen proberen eruit te komen. We zullen slim moeten spelen."