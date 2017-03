Vitesse: gigantische wisseling op komst

In de afgelopen transferzomer had Vitesse het misschien niet zo heel erg druk, maar dat zal wel anders zijn over een aantal maanden. Directeur Joost de Wit van de Eredivisie-club uit Arnhem stelt namelijk in gesprek met Omroep Gelderland dat er een gigantische wisseling op komst is.



Hij zegt: "Vorig seizoen gebeurde er relatief weinig, maar nu komt er een gigantische wisseling. Er is geen panieksituatie, maar zeker is dat er een aantal spelers zal vertrekken. Dus moeten we ze ook vervangen. Er zal bij Vitesse een nieuw team gebouwd moeten worden. We zijn daar al volop mee bezig."



Vitesse zal sowieso afscheid nemen van een aantal spelers met een aflopend contract: Arnold Kruiswijk, Kelvin Leerdam en Arshak Koryan. De spelers die ze in Arnhem gehuurd hebben, keren normaal gesproken terug naar hun eigenlijke werkgevers. Dat zijn: Lewis Baker, Matt Miazga, Muktar Ali, Nathan (allen Chelsea), Kevin Diks (Fiorentina) en Adnane Tighadouini (Malaga). Mogelijk gaat Vitesse wel proberen om een aantal van deze voetballers ook volgend jaar te binden.