Kritiek na oproepen 17-jarige: "Om eerlijk te zijn, ik was hierover verrast"

Hier in Nederland reageerde men met wisselende reacties op het oproepen van de 17-jarige Matthijs de Ligt voor het Nederlands elftal, maar ook bij het nationale elftal van Wales wordt er boos gereageerd op het oproepen van een 17-jarig talent. In dit geval door Liverpool-coach Jürgen Klopp.



Bondscoach Chris Coleman besloot om de 17-jarige Ben Woodburn van de Engelse club op te roepen voor de wedstrijd tegen Ierland, zonder Klopp in te lichten. "Om eerlijk te zijn, ik was verrast door het nieuws", vertelt de Duitser tegen de BBC.



"Ik vind wel dat je mij even kunt bellen, als je een speler van 17 van mij oproept", vervolgt hij. "Had hij al opgeroepen moeten worden? Dan zeg ik waarschijnlijk 'nee'. Maar Ben is er duidelijk blij mee, dus dan ben ik dat ook. Dat is het belangrijkste."