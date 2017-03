'Verratti probeert het nogmaals: twee grootmachten staan klaar om hem over te nemen'

Bij Paris Saint-Germain blijft Marco Verratti de man in de vorm dit seizoen. De Italiaan speelt al een aantal jaar in Frankrijk en volgens hem zelf is het tijd om een nieuwe stap te maken. Volgens diverse media zou zijn agent weer bij de club gemeld hebben dat de middenvelder komende zomer wil vertrekken.



Volgens Corriere dello Sport ontvingen twee Europese topclubs het nieuws met luid gejuich: FC Barcelona en Juventus. De Spaanse en Italiaanse club werden in het verleden al meerdere malen genoemd als de potentiële club voor Verratti en voorlopig blijven zij de grootste kanshebbers.



Eerder liet de Franse club weten de middenvelder niet zomaar te laten vertrekken. Barcelona en Juventus, die elkaar binnenkort spelen in de kwartfinales van de Champions League, moet daarom flink in de buidel gaan tasten.