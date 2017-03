'Algemeen directeur weerspreekt ruzie tussen Schweinsteiger en Manchester United'

Na maanden wachten kreeg Bastian Schweinsteiger toch zijn gewenste transfer. De Duitser van Manchester United komt weinig aan spelen toe en leek tijdens de winterse transferperiode al te vertrekken. Nu vertrekt hij alsnog naar Chicago Fire in de Verenigde Staten. In gesprek met zijn nieuwe algemeen directeur sprak hij even over de Engelse club.



"Hij heeft alleen maar positieve dingen verteld over Manchester United", reageert Chicago Fire-directeur Nelson Rodriguez op de geruchten. "Maar hij had wel het gevoel dat hij meer had kunnen spelen. Hij is pas 32 jaar oud en in goede vorm."



"We hadden deze transfer eigenlijk al eerder willen uitvoeren, maar de club wilde dat hij nog even in Engeland bleef", vervolgt Rodriguez. "Hij was duidelijk zeer populair bij de fans, maar ook bij de spelers en het management."