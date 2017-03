'Nederlander als wisselgeld voor megatransfer Van Dijk'

De interlandperiode is inmiddels aangebroken, Oranje-spelers hebben zich gisteren al verzameld. De vraag is of één van hen wel helemaal met zijn gedachtes erbij is.



Volgens The Sun heeft Chelsea zich namelijk in de afgelopen week eindelijk concreet gemeld bij Southampton voor Virgil van Dijk. De Londenaren worden, net als Liverpool en Manchester City onder meer, al maandenlang gelinkt aan de voormalig FC Groningen-speler. Nu zou het dus zover zijn dat men werk gaat maken van Van Dijk.



Opmerkelijk is dat het medium verder schrijft dat Chelsea Nathan Ake, die in de winter nog werd teruggehaald van een huurperiode bij Bournemouth, ingezet zou worden als wisselgeld. Om de enorme vraagprijs van Southampton (enkele tientallen miljoenen) enigszins te kunnen drukken..





Metro | #Chelsea could use Nathan Ake as makeweight in transfer deal for Southampton defender Virgil van Dijk. #CFC — The Blues (@LondonIsBlue12) 20 maart 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.