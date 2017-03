Opmerkelijk feit over selectie FC Groningen: 'Ambitie was niet realistisch'

Het seizoen van FC Groningen valt voor velen tot dusver toch wat tegen. Sommige fans storen zich bovendien aan het feit dat er weinig 'Gronings' aan de spelersgroep is dit seizoen.



Glenn Bijl en Roland Baas moeten na dit seizoen vertrekken; uitgerekend twee échte Groningers. Datzelfde geldt vermoedelijk ook voor Martijn van der Laan, Tom Hiariej, Keziah Veendorp en Stefan van der Lei. Dat vermoedt clubwatcher Elwin Baas van RTV Noord.



En dit terwijl Groningen onlangs nog de ambitie uitsprak dat eigen talenten in 2018 de prioriteit zouden krijgen. "De ambitie was/is natuurlijk prachtig, maar helaas niet realistisch. Wellicht over een flink aantal jaren", oordeelt Baas over het beleid.





Met Bijl (Stadskanaal) en Baas (Heiligerlee) vertrekken er twee echte Groningers. Ambitie '2018 talenten op 1' is totaal niet realistisch. — Elwin Baas (@elwinbaas) 21 maart 2017

Van der Lei (Stad) en waarschijnlijk ook Hiariej (Zuidbroek) en Vd Laan (Hoogezand) zullen, vermoed ik, vertrekken. Bar weinig Grunnigers zo — Elwin Baas (@elwinbaas) 21 maart 2017