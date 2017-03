Routinier maakt eindelijk rentree bij Utrecht: "Wel met heel veel angst.."

Vanmiddag speelde FC Utrecht een oefenduel tegen Jupiler League-club NAC Breda. Het werd uiteindelijk 1-1, de goal van de Domstedelingen werd gemaakt door Nick Venema. Die van de Brabanders door Cyriel Dessers.



Verder noemenswaardig is dat routiniers Edson Braafheid en Robbin Ruiter hun langverwachte rentree maakten. Eerstgenoemde zegt na afloop tegenover RTV Utrecht: "Natuurlijk leef je naar dit moment toe, maar wel met heel veel angst. Kom ik die eerste paar minuten door? Het is een heel vervelende periode voor mij geweest."



Ruiter brak eind november zijn sleutelbeen, in een duel met Feyenoord. Hij stond in de basis. Braafheid, die zelfs al in augustus uitviel met een blessure, deed een half uurtje mee als invaller.