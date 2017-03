Oranje-watcher: 'Zoet of Cillessen? Blind geeft deze keeper de voorkeur'

Bij de huidige selectie van het Nederlands elftal zit opvallend genoeg maar één PSV'er: Jeroen Zoet. En dan is de doelman nog niet eens zeker van een basisplaats, bovendien.



Sterker nog, Oranje-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International vermoedt dat Jasper Cillessen de voorkeur gaat krijgen voor het cruciale kwalificatieduel met Bulgarije. Ook al keept de oud-Ajacied slechts sporadisch bij FC Barcelona.



"Zoet zou een logische keuze zijn, maar in de beleving van de bondscoach is Cillessen ook een goede optie", begint Krabbendam. "Maar het is nog helemaal niet gezegd dat Zoet eerste keeper gaat worden. Je hebt te maken met een staf die vol keepers zit. Het wemelt er van de keepers, en die hebben allemaal hun eigen mening."



"Het is nog maar de vraag wie er gaat keepen. Mijn gevoel neigt toch meer richting Cillessen", vervolgt Krabbendam. "Omdat ze vinden dat Cillessen, die weliswaar niet elke competitiewedstrijd in actie komt namens Barcelona, daar wél op hoog niveau traint, met de beste spelers ter wereld. Dat is dan ook wat waard."