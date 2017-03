OFFICIEEL: Wilmots heeft nieuwe job en krijgt wereldsterren onder zijn hoede

Na zijn ontslag als bondscoach van België verdween Marc Wilmots enkele maanden van de voorgrond in de voetballerij. Hier en daar werd hij wel eens aan een club gelinkt, maar echt concreet werd het nooit. Toch zou hij nu een nieuw avontuur hebben gevonden.



Diverse Afrikaanse bronnen melden immers dat hij aan slag gaat als bondscoach van Ivoorkust. De ex-speler van onder andere Standard en Schalke 04 zou er een contract van twee jaar hebben getekend. De voorzitter van de Ivoriaanse voetbalbond bevestigde het nieuws al en woensdag zou een officiële persconferentie volgen.



Bij Ivoorkust treedt Wilmots in de voetsporen van de Fransman Michel Dussuyer, die zijn ontslag gaf na een erg teleurstellende Africa Cup in Gabon. Desondanks krijgt Der Kampfschwein de beschikking over heel wat fraaie spelers om te selecteren zoals Aurier, Zaha, Touré, Bony Kessié, Bailly, Doumbia, Tioté en Gervinho.





BREAKING | Le Belge Marc Wilmots est le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a signé pour deux ans. #CIV #wilmots pic.twitter.com/olNS5TQR3j — Bruno Ahoyo (@BrunoAhoyo) 21 maart 2017