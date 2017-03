Enorme financiële opsteker in het vizier voor PSV

Door de zege op Vitesse afgelopen zaterdag, en de remise van Ajax bij Excelsior, is de tweede plaats weer helemaal terug in beeld bij PSV. En die plek betekent voorronde Champions League, komende zomer.



Het Eindhovens Dagblad maakt een rekensommetje: "De winnaar van Champions League-voorronde 3 plaatst zich voor de Champions League-playoffs en zit ook sowieso in de groepsfase van de Europa League. De verliezer krijgt van de UEFA 420.000 euro en gaat naar de Europa League-playoffs.

De winnaar van Europa League-voorronde 3 plaatst zich voor de Europa League-playoffs. De verliezer krijgt alleen 235.000 euro."



En als er overleefd wordt in de play-offs voor het Miljoenenbal: "De winnaar van de Champions League-playoffs krijgt een premie van 2 miljoen euro én gaat naar de groepsfase van de Champions League (startpremie 12 miljoen euro en minimaal 2 miljoen euro tv-geld). De verdiensten kunnen via recettes en goede prestaties nog met vele miljoenen oplopen", vervolgt het dagblad.



"De verliezer van de Champions League-playoffs krijgt 3 miljoen euro en gaat naar de groepsfase van de Europa League (startpremie 2,6 miljoen euro en meerdere tonnen aan tv-geld). Deze verdiensten kunnen via recettes en goede prestaties met enkele miljoenen oplopen."