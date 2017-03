'Het probleem van Heerenveen: komst Ödegaard'

Met torenhoge verwachtingen trok sc Heerenveen afgelopen winter wonderkind Martin Odegaard van Real Madrid op huurbasis aan, maar tot dusver is het nog geen succes gebleken.



Sinds de komst van de Noor zijn de resultaten van Heerenveen erg mager. Niet geheel toevallig, zo stelt VfL Bochum-trainer Gertjan Verbeek bij Voetbal Inside. "Dat hij een begenadigd talent is, dat is duidelijk. Maar het is ook duidelijk dat hij twee jaar lang op een te laag niveau heeft gespeeld. Dat wreekt zich toch."



"Zo'n Van Amersfoort was juist één van de beteren voor de winter, en het probleem is dat ze een plekje gingen zoeken voor Ödegaard. Daardoor kwam Pelle op de bank, een jongen uit de eigen jeugd die straks geld kan opbrengen. Ödegaard zegt 'bedankt voor de opleiding' en gaat straks weer terug", spreekt Verbeek zich uit.