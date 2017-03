Blind: "Hij kan tot een volwaardige international kan uitgroeien"

Danny Blind heeft veel discussie losgemaakt door Matthijs de Ligt (Ajax) op te roepen en bijvoorbeeld Jan-Arie van der Heijden (Feyenoord) niet. Volgens de Oranje-bondscoach is het niet juist om die vergelijking te maken.



Op de persconferentie verklaarde Blind een gesprek te hebben gehad met De Ligt. "Hij maakte de indruk die ik had verwacht. Hij leert van zijn fouten", zo citeert het Algemeen Dagblad. "Bosz en Overmars voorspelden dat al. Ik geloof in hem. Iedereen vindt iets van hem, dat mag ook."



"Maar ik denk dat hij tot een volwaardige international kan uitgroeien", aldus Blind, die wel direct duidelijk maakt dat de Ajacied tegen Bulgarije nog niet aan de beurt is. "Ik start niet met De Ligt tegen de Bulgaren. Hij moet luisteren, leren en genieten."



Blind voegt toe: "Ik hoor de naam van Van der Heijden. Ik zie dat hij aan een goed seizoen bezig is. Ik zocht vooral iemand achter rechtspoot De Vrij en dat is De Ligt. Op links heb ik voldoende alternatieven."