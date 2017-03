Blind reageert op invulling Oranje: "Of ik om Dost heen kan?"

Danny Blind koos de voorgaande interlands telkens voor Vincent Janssen als aanvalsleider. De spits speelt echter zelden voor Tottenham Hotspur en Bas Dost is juist in bloedvorm bij Sporting Portugal.



"In de spits moet ik kiezen tussen Dost en Janssen. En Lens zou ook centraal kunnen spelen", liet Blind dinsdag op de persconferentie weten in het bijzijn van het Algemeen Dagblad. "Ik ben er uit wie er gaat spelen. Dost is hot en dat is prettig voor mij. Janssen is veel over gezegd."



"Of ik om Dost heen kan? Ik ben blij dat ik twee spitsen heb waar ik mee uit de voeten kan", reageert Blind diplomatiek. Ook met Quincy Promes is hij content. "Ik zie hem graag op de vleugels. Memphis is gelukkig ook niet in slechte doen. We kunnen kiezen."



Blind wilde evenmin onthullen wie in en tegen Bulgarije het doel mag verdedigen. "Qua keeper ben ik er ook uit. Ook dat zeg ik niet."