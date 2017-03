FC Twente moet vleugelaanvaller 'voorlopig' missen

FC Twente zal woensdagmiddag in een oefenwedstrijd aantreden tegen het Belgische Sporting Lokeren. Trainer René Hake kan Dylan Seys, gehuurd van Club Brugge, door een blessure niet inzetten tegen zijn landgenoten.



Seys heeft maandag op het trainingsveld een breukje in zijn linkerhand opgelopen en is om die reden 'voorlopig niet inzetbaar'. Hake is desalniettemin content met dit duel. "Het is goed dat we in deze interlandweek een oefenwedstrijd kunnen spelen", zo citeert de officiële website van de Tukkers.



Door de absentie van een aantal internationals laat Hake een aantal jongens uit de beloftenploeg aantreden. Bij oefenpartner Sporting Lokeren staan in de persoon van Arnar Vidarsson, Guus Hupperts en Steve De Ridder meerdere spelers met een Eredivisie-verleden onder contract.