FC Groningen heeft goed én slecht nieuws rond smaakmaker

Mimoun Mahi ziet geen aanleiding om het nieuwe contractvoorstel van FC Groningen te accepteren. Via de eigen website laat de Trots van het Noorden weten dat de eenzijdige optie wél is gelicht.



"Een tijd terug hebben wij laten weten, dat wij Mimoun Mahi het aanbod hebben gedaan een nieuw contract bij de club te tekenen. Hij heeft ons te kennen gegeven hierop niet in te gaan", legt algemeen directeur Hans Nijland uit op de clubwebsite. "Uiteraard respecteren wij deze keuze. "



Voor de clubleiding werd de situatie daardoor simpel: "Dit betekent dat wij nu de tweejarige optie in zijn huidige verbintenis zullen lichten. Hierdoor zal Mahi ook na dit seizoen nog twee jaar onder contract staan bij FC Groningen."



De oud-Spartaan kon eind januari nog rekenen op Engelse interesse. FC Groningen wilde hem toen niet meer laten gaan.