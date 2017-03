Ajax-fans boos op elkaar: "Doe daar wat aan!"

Lof der Zotheid +154 Rang: Basisspeler

Ik snap die ophef nooit zo. Allereerst mag ik aannemen dat seizoenkaarthouders als eerste in staat worden gesteld om een kaart te kopen. Daarmee ben je als 'trouwe' supporter sowieso verzekerd van een kaart. Daarnaast leven we in een land met een op kapitalisme gebaseerde economie. Schaarste van een goed ten opzichte van het aanbod bepaalt de prijs. En blijkbaar zijn, gezien de verhouding vraag en aanbod, de kaarten in dit geval onder de marktwaarde verkocht. Het is in ieder geval prettig dat op deze manier voor niet-seizoenkaarthouders toch nog een, weliswaar dure, mogelijkheid ontstaat om toch te gaan. We gaan toch ook geen maximumprijsstijging per jaar op woningen zetten? Ook daar neemt de vraag toe ten opzichte van het aanbod, waardoor een behoorlijke groep voor bepaalde woningen opeens buiten de boot valt...