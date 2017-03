Officieel: Cambuur zwaait aanvaller per direct uit naar Noorwegen

Eerstedivisionist SC Cambuur neemt per direct afscheid van Raymond Gyasi. De 22-jarige buitenspeler heeft zich aangesloten bij de selectie van Stabæk, een club op het hoogste niveau van Noorwegen.



De Noorse club kan tot 31 maart nog shoppen op de transfermarkt en heeft dus met succes aangeklopt in Leeuwarden. SC Cambuur doet 'geen mededelingen' over het bedrag dat is overeengekomen met Stabæk, dat een contract tot medio 2018 (plus een éénjarige optie) afkoopt.



SC Cambuur haalde Gyasi afgelopen zomer over van FC Emmen. Dat bleek geen succes, omdat de aanvaller mede door blessureleed tot slechts dertien optredens kwam. Eerder droeg hij de shirts van AZ (jeugd) en Roda JC Kerkrade.





