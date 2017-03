Oud-Feyenoorder in Friese dienst spreekt voorkeur uit

Erwin Mulder staat op 28-jarige leeftijd voor een kruispunt in zijn loopbaan. De doelman heeft een aflopend contract bij sc Heerenveen en aast op een vertrek naar een mooie competitie uit het buitenland.



Voor de oud-Feyenoorder is een vertrek nog geen zekerheidje. "Dat durf ik nog niet te zeggen", laat Mulder weten aan FCUpdate. "De deur staat nog wel op een kier voor mij en Heerenveen, maar we kijken momenteel allebei verder en zien wel wat er komende zomer gaat gebeuren."



De sluitpost keek in 2015 al naar buitenlandse opties, maar koos toen voor de Friezen. Zijn wens bleef ongewijzigd. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik wel een keer naar het buitenland wil gaan. Engeland lijkt me fantastisch en Duitsland heeft een mooie competitie, maar ik wacht het rustig af. Ik sluit niks uit, een langer verblijf bij Heerenveen dus ook niet."