Stam: selectie De Ligt is géén goede zaak

Het gaat de laatste dagen wel heel erg vaak over de oproep die Matthijs de Ligt kreeg voor het Nederlands elftal. Ook oud-international van Oranje Jaap Stam heeft daar wel een mening over. In gesprek met Voetbal International noemt hij het 'geen goede zaak'.



Stam legt uit: "De ene bondscoach durft het eerder aan met een jonge speler dan de andere. De uitverkiezing van De Ligt zegt iets over zijn talent, maar óók over de geringe concurrentie van volwassen topspelers op die positie. Op zich is het geen goede zaak dat Oranje een jongen van zeventien nodig heeft in de selectie. Daarmee wil ik niets afdoen aan de kwaliteiten van Matthijs. Ik heb hem meegemaakt bij Jong Ajax en je kon meteen zijn potentie zien."



Over De Ligt zelf is de huidige trainer van het Engelse Reading trouwens wel positief. "Hij is niet alleen opvallend sterk, ook zijn voetballend vermogen is prima en hij is zeer leergierig."