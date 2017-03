Mourinho: geen club kan langere tijd dominant zijn

Coach José Mourinho legde in de afgelopen zomer toch behoorlijk wat geld op tafel om de selectie van Manchester United te versterken. Spelers als Paul Pogba en Eric Bailly werden overgenomen en ook Zlatan Ibrahimovic, die behoorlijk wat geld verdient, verhuisde naar Manchester. United is desondanks niet dominant te noemen.



In gesprek met de Engelse media zegt Mourinho nu: "Neem het voorbeeld van Bayern München in Duitsland. Weet je wanneer zij beginnen met het winnen van de titel? Als ze in de zomer de beste spelers van Borussia Dortmund halen. Ik kwam bij een club met een grote en prestigieuze historie, maar die kan nu niet meer op dezelfde manier geschreven worden. Geen club, al is het Manchester United, Liverpool of Manchester City, kan langere tijd dominant zijn. De macht is verspreid. Alles is moeilijker: kopen, winnen en bouwen."



The Special One gaat verder: "Het is een nieuw tijdperk in het Engels voetbal. De economische macht is zo groot dat het voor iedereen een beetje eng is. Maar die is niet geconcentreerd of één of twee clubs, zoals in Duitsland of Spanje. Iedereen heeft hier macht. Als ik een speler van Arsenal, Tottenham Hotspur of Manchester City wil kopen, kan dat niet."