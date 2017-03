Courtois: club zal er alles aan doen om hem te houden

Manager Antonio Conte had het aan het begin van het seizoen misschien nog een beetje lastig bij Chelsea, maar momenteel loopt het op rolletjes op Stamford Bridge. De Italiaanse oefenmeester wordt in verband gebracht met een 'transfer' naar de Italiaanse Serie A, maar goalie Thibaut Courtois ziet dit niet gebeuren.



Hij vertelt aan de Engelse media: "Voorlopig zijn het alleen nog maar geruchten. Maar hij is heel belangrijk voor de club. Volgens mij weet de club dat wel, dus ze zullen er alles aan doen om Conte hier te houden. Je ziet hem langs de lijn schreeuwen om ons instructies te geven, dat geeft je een goed op het veld om het niet af te laten weten.”



Courtois gaat verder: "Hij is een manager met heel veel passie en het is voor de spelers altijd goed om te zien dat een manager dichtbij de spelers staat. Misschien is de competitie moeilijker volgend seizoen. Het zal van de andere teams afhangen, maar ik denk dat we volgend seizoen een rol van betekenis kunnen spelen in de Premier League en de Champions League. Het komt wel goed met ons."