Alarmerend Dolberg-nieuws uit Denemarken

Kasper Dolberg kampt momenteel met een blessure in zijn liesstreek en daardoor kon hij niet spelen in het duel tussen Ajax en Excelsior op Woudestein. De Amsterdammers wilden Dolberg liever thuishouden, maar Denemarken besloot om op zijn strepen te gaan staan. En mogelijk wordt de Ajacied gewoon opgesteld in de aankomende interland van de Denen.



In zijn vaderland is men onder de indruk van de opmars van Dolberg en de geluiden uit Denemarken zijn dan ook dat de Ajacied mogelijk 'gewoon' zal spelen tegen Roemenië. Hoe je het ook wendt of keert: dat brengt een flink risico met zich mee, zeker met het oog op de aanstaande Klassieker. Ekstrabladet citeert de spits zelf: "Ik had te veel last om zondag tegen Excelsior te spelen. Ik hoop wel klaar te zijn voor de interland tegen Roemenië. Ik reis mee met de selectie en hoop fit te zijn voor het duel op zondag."



Het zou dus zomaar eens zo kunnen zijn dat Dolberg fit verklaard wordt door de medische staf van het Deense nationale team. Dat zou tegen het zere been zijn van de doktoren bij Ajax, die eerder al vaststelden dat de centrumaanvaller niet in actie zou kunnen komen. De Amsterdammers dienen het zeer binnenkort in de eigen Amsterdam ArenA op te nemen tegen Feyenoord.