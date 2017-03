'KNVB moet kampioensduel Feyenoord verplaatsen'

Het is opvallend om te zien dat de fans van Feyenoord de laatste tijd wel heel erg makkelijk aan kaarten voor de thuisvakken komen bij uitduels. Robert Maaskant stelt dat hij dit wel erg risicovol vindt en stelt daarom voor: verplaats Excelsior tegen Feyenoord naar de Rotterdamse Kuip.



Bij FOX Sports reageert Maaskant: "Ik vind het wel een risico. Feyenoord-supporters zijn heel trouw en willen overal bij zijn. Het is al jaren zo dat Feyenoord-supporters kaarten opkopen van de thuisclub. Hoe dichter je bij het kampioenschap gaat komen, dat gaat er nu echt naar uitzien… Dan krijg je echte risicosituaties."



De oud-oefenmeester van onder meer NAC gaat verder: "Als het om de wedstrijd tegen Excelsior gaat, dan zou ik willen voorstellen: ga maar naar De Kuip toe. Speel de wedstrijd maar in De Kuip. Haal alle stoeltjes uit De Kuip en gooi 'm maar vol met 120.000 mensen. Want zoveel mensen gaan er op afkomen."