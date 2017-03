Kondogbia: ik voelde me vernederd door De Boer

Sinds het vertrek van coach Frank de Boer gaat het eigenlijk best wel weer aardig met Internazionale. De Nederlandse oefenmeester kon duidelijk niet met de sterren in het Giuseppe Meazza-stadion omgaan, zo vertelt ook middenvelder Geoffrey Kondogbia. De Fransman voelde zich vernederd door zijn coach.



Tegenover beIN Sports vertelt Kondogbia: "Dat ik na 27 minuten werd gewisseld tegen Bologna? Dat was vernederend. Maar boven alles vond ik de reactie van De Boer na de wedstrijd maar niks. Iets brak tussen ons. Ik denk dat dit een hele belangrijke les voor mij is geweest."



De controleur gaat verder: "Als hij was gebleven, dan was ik misschien wel vertrokken. Toen Stefano Pioli als zijn vervanger arriveerde, vertelde hij me dat het onbegrijpelijk was dat een speler zoals ik in zo'n situatie was beland. Hij gaf me vertrouwen en het betaalde zich uit. Sindsdien is het veel beter gegaan."