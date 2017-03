'UEFA had opmerkelijk plan voor Ajax-Besiktas'

In de afgelopen week was het tijd voor een nieuwe Europa League-loting. Ajax dient nu tegen Schalke 04 te spelen in de kwartfinales en loopt Besiktas dus mis. In Turkije weet men dat de UEFA een opmerkelijk plannetje had voor het geval dat de Amsterdammers de Turken wel zouden loten.



Dat is in ieder geval wat de Turkse politicus Devlet Bahçeli vertelt aan de pers in Turkije. Hij zegt dat hij gelijk na de loting gebeld heeft met de oefenmeester van Besiktas om hem te feliciteren met de aanstaande clash tegen Olympique Lyon. Daarbij geeft hij aan: "Nederland is gered door deze loting, Ajax mag zijn handjes dichtknijpen."



Bahçeli onthult dat de eventuele wedstrijd tussen Ajax en Besiktas sowieso niet plaats had kunnen vinden in Istanbul en Amsterdam. Naar verluidt was de UEFA van plan om het tweeluik af te laten werken in een derde land, Duitsland bijvoorbeeld. Dat was natuurlijk zeer opmerkelijk geweest en we kunnen niet uitsluiten dat het alsnog gebeurt. Ajax én Besiktas zouden hun kwartfinales immers 'gewoon' kunnen winnen.